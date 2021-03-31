Bir ulaşım firmasında çalışan Seda K., Mehmet K. ile evliydi. Geçen ay başlayan anlaşmazlık sonrası Seda K. eşinden boşanmak istedi. Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı, ancak kocası boşanmak istemiyordu. Defalarca uzaklaştırma kararı aldırsa da başarılı olamadı. Sonunda bulunduğu ikametten taşınarak Bakırköy'de bir eve yerleşip izini kaybettirmeye çalıştı.

ŞEYTANİ PLAN

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Mehmet K. ise boş durmadı. Seda K. uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin hazırladığı sahte senaryo karşısında büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre; koca polis merkezine başvurarak eşinin kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek şikâyetçi oldu. Polis, kadının ailesine ulaşıp bilgi verince, Mehmet K.'nin oyunu bozuldu. Telefonu açan baba, emniyet görevlilerine durumu anlatınca koca hakkında "Suç uydurmak"tan soruşturma başlatıldı.