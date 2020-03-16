Koronavirüs tedbirleri kapsamında Güngören'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu ve Küçükçekmece'de bulunan Florya-Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin bugün saat 12.00'ya ayrılmaları istendi.

Öğrencilerin bir bölümü gece saatlerinde yurtlardan ayrıldı. Yurtlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Öğrencilerin bazıları ailelerinin yanına giderken, bazı öğrenciler ise duyurularda belirtilen alternatif yurtlara yerleşti.

Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, "İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak" ifadelerini kullandı.

DHA

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