Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı. Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü.

Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı. O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı.

Polislere de saldırdı

Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybederken, şüpheli ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı.





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Linç girişimi

Kemal D. gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Dumanlar binayı sardı

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Dehşet apartmanında kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Akşam eğitim verecekti

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.







