Türkiye İstanbul'da okul bahçesinde skandal görüntü! Yakalandı...

İstanbul'da okul bahçesinde skandal görüntü! Yakalandı...

Türkiye

İstanbul'da okul bahçesinde skandal görüntü! Yakalandı...

Bahçelievler'de okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret ederek, havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. ile silahı temin eden B.C.B. yakalandı.

25 Nisan 2021, Pazar 15:46 Son Güncelleme:
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18 yaşından küçük olduğu belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Zafer Mahallesi'nde 23 Nisan'da okul bahçesinde emniyet birimlerine hakaret edilerek, tabanca ile meskun mahalde ateş edilmesi ve olaya ait görüntülerin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Videonun incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan şüphelinin 18 yaşından küçük M.K. isimli kişi olduğu tespit edildi. Aynı gün 23.50 sıralarında M.K. ikametinde yakalandı. M.K.'nın görüntüde kullandığı tabancayı 18 yaşından küçük B.C.B. isimli kişiden temin ettiği belirlendi. B.C.B. de suç unsuru kurusıkı tabanca ve 2 adet fişek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. "Halkı Kanunlara Uymamaya Alenen Tahrik Etme" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından dün adliyeye sevk edilen M.K. ile B.C.B. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ali ÇAĞLAR TİNBEK / DHA

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