Türkiye İstanbul'da okul servis araçlarına denetim!

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim!

Türkiye

İstanbul'da okul servis araçlarına denetim!

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

23 Kasım 2021, Salı 09:31 Son Güncelleme:
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen noktalarda okul servis aracı denetimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş Aytar Caddesi'nde yapılan denetimlerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan olup olmadığı kontrol edildi. Servis şoförlerinin evrakları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Üsküdar Libadiye Dönel kavşağında yapılan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi. 

DHA

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