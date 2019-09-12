İstanbul'da okul servisi takla attı!

İstanbul Beylikdüzü'nde kaza yapan servis aracının devrilmesi sonucu 11’i öğrenci 14 kişi yaralandı

12 Eylül 2019, Perşembe 08:56 Son Güncelleme:
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İstanbul'da okul servisi takla attı!

Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. Dereağzı Mahallesi’nde öğrenci servisi ile bir araç çarpıştı. Kazada öğrenci servisi yan yattı. Kazada 11 öğrenci, bir öğretmen ile araç sürücüleri yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevkedilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

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