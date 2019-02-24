İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gelibolu, Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Meteoroloji yetkilileri, Çanakkale genelinde kar yağışı beklendiğini aktararak, hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İSTANBUL'DA OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ?

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 1 gün süre ile temel eğitim ve öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik." ifadelerini kullandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden ise konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Alınan meteorolojik veriler ile bölgemizde görülen kar yağışı ve olumsuz hava durumu nedeniyle 25 Şubat 2019 Pazartesi günü ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Sözkonusu karar ile 03.12.2002 tarih ve 58 sayılı genelge uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, konik hastalığı bulunanlar ve hamile personel de ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince izinli sayılacaklardır.

Vatandaşlarımız kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarında fayda bulunmaktadır.

BİR TATİL HABERİ DE KIRKLARELİ'NDEN

Kıkrlareli’de yoğun kar yağışı nedeniyle Demirköy İlçesinden sonra Kofçaz İlçesinde de okullara 1 gün ara verildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 25 Şubat 2019 pazartesi günü Kofçaz ve Demirköy ilçelerimizde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1(bir)gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı gün idari izinlidir” denildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdek ilçesinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilirken, Manyas ilçesinin Ören, Karakabaağaç, Çataltepe, Kubaş, Çal, Hacıibrahim, Doğancı, Koçoğlu, Erecek, Peynirkuyu, Necip, Kalebayır, Dura, Kalfa, Kapaklı ve Yayla Mahallerinde bir gün süreyle taşımalı eğitim yapılamayacak. Manyas'ta bu mahalleler dışındaki taşıma öğrencileri bulunan okullarda araçların taşıma yapacağı, taşıma dışındaki öğrencilerin okula devam edecekleri belirtildi.

Bandırma ve Gönen ilçelerinde ise eğitime devam edileceği öğrenildi.