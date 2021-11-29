İstanbul’da okullar lodos nedeniyle tatil edildi. Şehirde etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, can kayıpları da yaşandı. Lodosun etkisini yarın da sürdürmesi beklenirken Valilikten yapılan açıklama ile resmi-özel tüm eğitim kurumlarının tatil olacağı açıklandı. İstanbul’daki tatil haberinin ardından başkentte yaşayan öğrenci ve veliler de “Ankara’da da okullar tatil olacak mı?” araştırması yapmaya başladı…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ, KAÇ GÜN TATİL?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da okullar bir gün süre ile tatil edildi. Öğrenciler yarın (30 Kasım) okullara gitmeyecek.

İşte, valiliğin açıklaması;

“Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre; ilimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir. İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."

ANKARA’DA DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

İstanbul’da okulların tatil olmasının ardından Ankara’daki öğrenciler de gelecek tatil haberini bekliyor. Ancak şu an için Ankara Valiliği’nden tatil yönünde bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte Ankara Valiliği’nin resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı…







