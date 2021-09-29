İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı.

Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur C'nin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darbettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN 16 FARKLI YERİNDE KESİ VE EKİMOZ SAPTANDI

Adli Tıp Kurumu raporuna göre şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'nın vücudunun 16 farklı yerinde kesi ve ekimozların bulunduğu, bunların yaşamını tehlikeye sokmadığı ve basit tıbbi müdahaleyle giderilebileceği iddianamede yer aldı.

Özden ATİK / İSTANBUL(DHA)



