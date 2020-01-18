İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece Gölü kıyısında kuş ölümleri yaşandığını belirterek, “Bölgede Batı Nil Virüsü’yle karşılaşılmıştı. Ölü kuşlara çıplak elle kesinlikle dokunulmamalı” uyarısında bulundu

‘İstanbul’da Avcılar, Küçükçekmece Gölü kıyısı ve Beylikdüzü’ndeki koruluk alanda ve çevresinde bilinmeyen bir nedenden dolayı toplu kuş ölümleri görülmeye başlandı. Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’nde oturan bazı vatandaşlarda da Batı Nil Virüsü tespit edilmişti. Kuşların ölümünün hastalık açısından araştırılması gerektiğini belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) salgın riskine karşı vatandaşları uyardı. İVHO yaptığı açıklamada, çoğu karga olan ölü kuşların zehirlenerek katledilmiş olabileceğini de vurgulandı.

Kasıtlı öldürülmüş olabilirler

Kuşların kasıtlı öldürülmesinin teknik olarak mümkün olduğunu belirten İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, “İlgili kurumların ölü kuşları toplaması gerekiyor. Sokak hayvanlarının bu kuşları yiyerek bulaşmayı artırmasının önüne geçilmeli. Ölümlerin nedeninin Batı Nil Virüsü veya başka bir hastalık olup olmadığı araştırılmalı. Özellikle çocukların ölü kuşların olduğu bölgelerden uzak tutulması gerekiyor. Vatandaşlar çok sayıda ölü kuş gördüklerinde zaman kaybetmeden tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerine haber vermeli veya Alo 174’ü arayarak bilgi vermeli. Hiçbir şekilde kuşlara dokunulmamalı. Evcil hayvanlarını gezdirenler de bir süre bu alanlardan uzak durmalı” dedi.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası’ndan yapılan açıklamada, “Şehir içinde 5’ten fazla kuş ölümü görüldüğünde zehirlenme, enfeksiyon veya silahla vurulma durumları ön plana çıkıyor. Numune alınıncaya kadar ölü kuşlara çıplak elle kesinlikle dokunulmamalı. Bununla birlikte bölge, ölü kuşlardan çıkan sıvılarla kontamine olmuş (kirlenmiş) ise insan ve hayvanların bu alandan geçmesi sağlık açısından sakıncalı olabilir” denildi.

DHA