Kültür & Sanat İstanbul'da opera günleri: 12.Uluslararası Opera Festivali başladı

İstanbul'da opera günleri: 12.Uluslararası Opera Festivali başladı

Kültür & Sanat

İstanbul'da opera günleri: 12.Uluslararası Opera Festivali başladı

Sanatın, müziğin, konserlerin sadece internet üzerinden erişilebilir olduğu uzun bir dönemin sonunda 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali etkileyici bir gala gecesiyle İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinin büyüleyici atmosferinde sanatseverler buluştu.

02 Temmuz 2021, Cuma 18:26 Son Güncelleme:
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12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Gala Konseri ile başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve bu sene 12’ncisi gerçekleşecek olan, Uluslararası İstanbul Opera Festivali, 1 Temmuz akşamı “Gala Konser” ile açıldı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’ın açılış konuşmasını yaptığı festival, bu sene de İstanbul Arkeoloji Müzesi bahçesinin büyüleyici atmosferinde sanatseverler ile buluştu.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR KATILDI

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde, 14 Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısının sahneye çıktığı konserde; Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saëns, Messenet, Bizet, Verdi, Puccini gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler seslendirildi. Konserin Orkestra Şefi ise Can Okan’dı.

Konser, pandemi nedeni ile uzun süredir canlı konser izleyemeyen seyircilerin özlemini gidererek, yoğun alkışlar ile sonlandı. Gala Konser festival programı içinde 3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı bir kez daha izlenebilecek.

4 TEMMUZ "BAROK KONSERİ"

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 4 Temmuz 2021 Salı akşamı Barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği 'BAROK KONSERİ' ile devam edecek. 8-10-11 Temmuz 2021 (Perşembe, Cumartesi, Pazar) akşamları ise bir festival geleneği olan ve geçtiğimiz sene yeni rejisi ile ilk kez sahnelenen, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası sahnelenecek.

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