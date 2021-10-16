Türkiye İstanbul'da operasyon! 31 kadın gözaltına alındı

İstanbul'da operasyon! 31 kadın gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul'da operasyon! 31 kadın gözaltına alındı

İstanbul’da dün gece bar, disko, pavyon gibi umuma açık yerlere yapılan baskınlarda konsomatris olarak çalıştıkları tespit edilen 31 kadın haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü.

16 Ekim 2021, Cumartesi 20:01 Son Güncelleme:
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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gece saat 23.00 ile 01.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. 60 Ekip 120 personelin katıldığı baskınlarda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde toplam 52 mekan kontrolden geçirildi. Yapılan baskınlarda kapalı alanlarda sigara içenlere ile izni olmamasına rağmen içki servisi yapılan işletmelere ceza kesildi. Ayrıca konsomatris olarak çalışan 31 kadın haklarında işlem yapılmak üzere Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine götürüldü.

DHA

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