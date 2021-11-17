Türkiye İstanbul'da ortalığı birbirine kattılar! Bıçak, balta.. Yaralılar var

İstanbul'da ortalığı birbirine kattılar! Bıçak, balta.. Yaralılar var

Türkiye

İstanbul'da ortalığı birbirine kattılar! Bıçak, balta.. Yaralılar var

İstanbul Bağcılar'da pazarcılar ile jeneratörlerini almakla suçladıkları hurdacılar arasında bıçaklı baltalı kavga çıktı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 23:43 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1418. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre pazarcılar, kendilerine ait olan jeneratörü gördükleri hurdacıların oturduğu sokağa yakınlarını da yanlarına alarak geldi.


Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

Sokakta karşılaşan hurdacılar ile pazarcılar birbirlerine balta ve bıçakla saldırdı. Kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olaya müdahale etmesinin ardından yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)

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