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Türkiye İstanbul'da otel önünde protesto

İstanbul'da otel önünde protesto

Türkiye

İstanbul'da otel önünde protesto

Corona virüs nedeniyle uçuşların iptal olmasının ardından Libya'dan gelmesi beklenen uçak gecikme yaptı. Bahçelievler'de bir otelde konaklayan Libyalı yolcular otel önünde durumu protesto etti.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 16:10 Son Güncelleme:
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Bahçelievler'de bulunan bir otelde kalan Libyalı yolcular Libya hükümeti tarafından gönderilmesi planlanan uçakla ülkelerine döneceklerdi. Hazırlanıp kaldıkları otelin önünde toplanan Libyalı yolcular uçağın gecikmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı'na götürülmedi. Otel önünde bekleyen Libyalı yolcular tekrardan otele girmek istemedi. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayan grup durumu protesto etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri otel çıkışlarını kapattı. Libyalılar ile polis arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra Libyalı yolcular otel havuzunun bulunduğu alana alındı. 

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