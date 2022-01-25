Türkiye İstanbul'da otobüs duraklarında yoğunluk! Özel araçlarla trafiğe çıkmak yasak!

İstanbul'da otobüs duraklarında yoğunluk! Özel araçlarla trafiğe çıkmak yasak!

Türkiye

İstanbul'da otobüs duraklarında yoğunluk! Özel araçlarla trafiğe çıkmak yasak!

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel araçların trafiğe çıkması saat 13:00'a kadar yasaklandı. Özel araçları ile işe gidemeyenler otobüs duraklarında kalabalık oluşturdu.

25 Ocak 2022, Salı 10:07 Son Güncelleme:
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İstanbul'da dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından Trafik ve toplu taşıma durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nun Edirne istikameti, uzun süreli trafiğe kapandı. Trafikte saatlerce kalan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına bırakıp evlerine gittiler. Öte yandan İstanbul Valiliği tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyeceği duyuruldu. Polis ekipleri, Bahçelievler'de yaptıkları denetimde, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Yıldırım Beyazıt Caddesi'nden D-100 Karayolu'na çıkışlara izin vermedi.

OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

İşe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanların Yenibosna otobüs durağında yoğunluk oluşturduğu görüldü. Vatandaşlar, İETT otobüslerine binmek için adeta birbiriyle yarıştı.



İşe gitmek için durakta bekleyen Turan Çanta, "Herkes mağdur. Buradaki millet, işe gitmek için bekliyor. Avcılar'dan geliyorum, İkitelli'ye gideceğim. Otobüs yok, gidemiyorum. 1 buçuk saattir burada bekliyorum. İşe de geç kaldım" dedi.

DHA


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