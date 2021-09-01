Türkiye İstanbul'da panik anları! ' Köpeğim kurtuldu mutluyum, iş yeri umurumda değil'

İstanbul'da panik anları! ' Köpeğim kurtuldu mutluyum, iş yeri umurumda değil'

Türkiye

İstanbul'da panik anları! ' Köpeğim kurtuldu mutluyum, iş yeri umurumda değil'

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki çıkan yangında anne köpek ve yavrusu saatler süren çalışmanın ardından sağ olarak kurtarıldı. İş yeri yanan köpeklerin sahibi Ali Uysal, 'Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil.' dedi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Asena isimli anne köpek ve Eray isimli yavrusu saatler sonra alev alev yanan işyerinden sağ olarak kurtuldu. Köpekler tedbir amacıyla veterinere götürülürken, köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil." dedi.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan iş yerinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek boya üretimi yapılan 10. Bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kimyasal maddelerin olduğu binadaki yangında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı iş yerinin ortaklarından olan bir kişi yangına müdahale ederken yaralandı. Yaralı gelen sağlık ekiplerince Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin 8 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Sabah saatlerinden itibaren soğutma çalışmaları da devam ediyor. Soğutma çalışmaları sırasında anne köpek ile yavrusu yangından sağ çıktı. Köpekler veterinere götürüldü. O anlarda vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. 


"İŞ YERİM YANDI UMRUMDA DEĞİL ÇÜNKÜ KÖPEĞİM KURTULDU"

Eray ve Asena isimli köpeklerin sahibi Ali Uysal, "Mutluyuz. Öldüler diye düşünüyorduk. İtfaiyecilere yüz kere bakın yaşıyorlardır dedik ama 'ölmüşlerdir' dediler. Akşam saatlerinde kimyacıda yangın çıktı. Bizim işyerimiz de yandı ama köpeğim kurtuldu mutluyum iş yeri umurumda değil. 2 yıldır bakıyoruz birisinin adı Eray diğeri de yavrusu" dedi.


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