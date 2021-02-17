Türkiye İstanbul'da panik! İstinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

İstanbul'da panik! İstinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

Türkiye

İstanbul'da panik! İstinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü

İstanbul Kağıthane'de istinat duvarı 4 aracın üzerine çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Öte yandan etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. İşte görüntüler...

17 Şubat 2021, Çarşamba 11:09 Son Güncelleme:
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Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.


Binada hasar olup olmadığı inceleniyor 

İstinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Çökmenin ardından binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Ayrıca çökmenin yaşandığı yerde ekiplerin çalışmasının sabah devam edeceği öğrenildi.

Mahalle sakinleri yaşananları anlattı 

İstinat duvarının altında otomobili kalan vatandaş, Sesi duydum. Camdan baktık. Duvar devrilmiş bizim aracın üzerine" dedi. Bina sakinlerinden Songül Dem de, Duvar dışarı doğru duruyordu. Duvarda zaten hasar varmış. Çatlaklar varmış. Arabalar altında kaldı. Şu anda kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. Bir bina sakini ise, Gece saat 01.30 sıralarında uyuyorduk. O sıra şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Baştan anlamadık, çatı falan uçtu zannettik. Sonra komşular arayınca, istinat duvarının çöktüğünü anladık. Hemen aşağı indik. Ekipleri aradık, bu halde yani. Şu an evde zarar var mı, bilmiyorum. İtfaiye ekipleri ve mühendisler inceleme yapacak. Ondan sonra bize söyleyecekler" dedi.

Kağıthane'de araçlar yolda kaldı 

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

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