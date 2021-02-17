Olay, Hamidiye Mahallesi Rumeli Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre daha önce çatlaklar oluşan taş duvar, büyük bir gürültüyle 4 aracın üzerine yıkıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, duvarın altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi.

x





Binada hasar olup olmadığı inceleniyor

İstinat duvarının çökmesinin ardından 5 katlı binada oturanlar kendilerini sokağa attı. Çökmenin ardından binada hasar oluşup oluşmadığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak. Ayrıca çökmenin yaşandığı yerde ekiplerin çalışmasının sabah devam edeceği öğrenildi.

Mahalle sakinleri yaşananları anlattı

İstinat duvarının altında otomobili kalan vatandaş, Sesi duydum. Camdan baktık. Duvar devrilmiş bizim aracın üzerine" dedi. Bina sakinlerinden Songül Dem de, Duvar dışarı doğru duruyordu. Duvarda zaten hasar varmış. Çatlaklar varmış. Arabalar altında kaldı. Şu anda kimseye bir zarar gelmedi" diye konuştu. Bir bina sakini ise, Gece saat 01.30 sıralarında uyuyorduk. O sıra şiddetli bir rüzgar sesi geldi. Baştan anlamadık, çatı falan uçtu zannettik. Sonra komşular arayınca, istinat duvarının çöktüğünü anladık. Hemen aşağı indik. Ekipleri aradık, bu halde yani. Şu an evde zarar var mı, bilmiyorum. İtfaiye ekipleri ve mühendisler inceleme yapacak. Ondan sonra bize söyleyecekler" dedi.

Kağıthane'de araçlar yolda kaldı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kağıthane'de sabah işe gitmek isteyenler araçları ile yolda kaldı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Kağıthane'de karla kaplanan yollar nedeniyle işe gitmek için yola çıkan birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.

İlgili Haberler Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi Abdullah Şaylemez tutuklandı







