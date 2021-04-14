Türkiye İstanbul'da panik! Rögardan fışkırdı, vatandaşlar şoke oldu

İstanbul'da panik! Rögardan fışkırdı, vatandaşlar şoke oldu

Türkiye

İstanbul'da panik! Rögardan fışkırdı, vatandaşlar şoke oldu

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen görüntü vatandaşları tedirgin etti. Derenin mavi aktığı görüntülerin ardından rögar kapaklarından fışkıran suyla birlikte cadde maviye boyandı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri olayla ilgili tedirgin olduklarını dile getirdi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.

İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı. Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu. Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı. Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.


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