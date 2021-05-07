Tam kapanma döneminde semt pazarları 8 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs cumartesi günleri kurulacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazarda sadece yaş sebze, meyve ve fide satışı yapılacak.

10-17 ARASI AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Pazar Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak.

İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk'e verdiği röportajda, 'Bayramdan önce 3 gün tezgah açalım' bütün kurallara uyarak, halkımıza ucuz taze meyve sebzeyi yedirelim ifadelerini kullandı.

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İşte Şengün'ün açıklamaları:

Yarın 39 ilçede 394 adet semt pazarı kurulacak. Her tezgah arası 3'er metre mesafe bırakacağız. Tüm esnafımız maske takacak, müşterilerimiz de HES kodu ile pazara alınacak. Zabıta arkadaşlarımız da her türlü tedbiri alacak. Vatandaşlarımız sabah 10:00'dan akşam 17:00'ye kadar pazara gelebilecek.

'PAZARLAR 3 GÜN AÇIK OLSUN' TALEBİ

Önümüzdeki hafta cumartesi günü de pazar açık olacak. Ancak esnafımızın bu konuda bir talebi var. Haftaya kurulacak pazarlar bayramın 3'üncü gününe denk geldiği için hale mal gelmesi zor. Bu nedenle yetkililerden arife günü de dahil olmak üzere pazartesi, salı ve çarşamba günü 3 gün pazar kurulmasını, yığılmanın da engellenmesini talep ediyoruz.

"YARIN EN UCUZ DOMATES 5-6 LİRA OLACAK"

Bunu istememizdeki tek neden pazarcı esnafını düşünmek değil. İstanbul' gelen malın yüzde 75-80'ini pazarcı esnafı tedarik ediyor. Geri kalanları marketler ve zincir marketlerde satılıyor. Pazarlar kapanınca üreticinin elinde mal kaldı ve yeni ürünlerin başladığı bir dönemdeyiz. Bir gün açılma ile İstanbul halkına ucuz, taze mal yediremeyiz. Yarın pazara gelecek vatandaşlar ürünleri daha pahalı görebilir. Mal az gelirse fiyat yükselir. Mesela bugün domates halde 4,5 lira. Salatalık 2 liraydı bugün o da 4.5 lira. Yarın pazarda en ucuz domates 5-6 lira olacak.



