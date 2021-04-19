Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edilirken, Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahibine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin 725 lira para cezası uygulandı.

Gece kulübü olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Adem VAROL/İSTANBUL(DHA)



