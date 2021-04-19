Türkiye İstanbul'da pes dedirten görüntü! Lokantayı gece kulübüne çevirmişler

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Lokantayı gece kulübüne çevirmişler

Türkiye

İstanbul'da pes dedirten görüntü! Lokantayı gece kulübüne çevirmişler

İstanbul Beyoğlu'nda kısıtlamaya aldırmadan gece kulübüne çevrilen lokantaya polis baskın düzenlendi. İçerideki 25 kişiye 88 bin 725 lira, lokanta sahibine 20 bin lira para ceza uygulandı. Belediye ekipleri de iş yerini mühürledi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 23:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik olarak denetimler yaptı. İş yerleri tek tek kontrol edilirken, Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri tespitin ardından iş yerine baskın düzenledi. Baskın anı cep telefonu kamerasına kaydedilirken, içeride müzik eşliğinde eğlenenler görüntülere yansıdı. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği kapalı olması gerekirken içeriye müşteri alıp eğlence düzenleyen lokanta sahibine 20 bin lira, içerideki 25 kişiye ise 88 bin 725 lira para cezası uygulandı.

Gece kulübü olarak işletilen lokanta ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Adem VAROL/İSTANBUL(DHA)

İlgili Haberler
Bu köyde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı! İşte bunun sırrı..21 yıl önce 2 kişiyi öldüren zanlı yakalandı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Bu bir marka
Rauf Tamer
Banu Şen
Pandemide Bodrum'un şansı Mavi Yolculuk
Banu Şen
Hakan Çelik
Sınıfında fark yaratacak
Hakan Çelik
Şirin Sever
Tavşan Ralph’in bize 3.5 dakikada anlattığı
Şirin Sever
Erkut Can
84 milyonun dışındayız
Erkut Can
Murat Gülderen
Ramazanda mobil fırsat
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Murat Çelik
15 Nisan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
“ABD’den denge politikası bekliyoruz”
Oral Çalışlar
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika haberi: Yoğun bakım doluluk oranları açıklandı! İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli...