İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçak, saat 18.30’ta Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra duramayarak pistten çıktı. 50 metre kadar sürüklenen uçak 30-40 metreden toprak zemine düştü. Uçak burun ve kuyruğa yakın kısımlarından kırılarak üçe bölündü ve yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 bebek, 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçaktan, kaza sonrası 21 yolcu kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken koltuklar arasında sıkışanlar için ekipler saatlerce süren bir çalışma başlattı.

Sert indi, hızını kesemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 179 kişinin yaralı olduğunu, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise kazanın ayrıntılarını verirken, “Pistten çıktıktan sonra 50 metre sürükleniyor. TEM’den E-5’e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30 metrelik yükseklikten düşüyor” dedi. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan da “Kaza uçağın sert iniş ve sonrasında hızını kesemeyip pist başından araziye çıkması sonucu oluştu” diye konuştu.

Kuyruk rüzgarı uyarısı

Kuleyle uçak arasında gerçekleşen son telsiz konuşmalarındaki ayrıntılar da dikkat çekti. Kule, pilota “Sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti” anonsu yapıyor. Kazadan önce de 2 uçağın pisti pas geçtiği öğrenildi.

Yaralıların çoğunun yüzlerini ön koltuğa vurarak yaralandığı gözlendi. Yolculardan Burak Ulus, “Gürültü koptu yüzümü ön koltuğa vurdum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde uçak ikiye bölünmüştü. Kendim çıktım” dedi. Yolcu Süleyman Can ise “En arkada oturuyordum. Ne olduğunu anlamadan çığlık koptu. Yüzümü ön koltuğu vurdum” diye konuştu.

Kazadan yara almadan kurtulanlar ve hafif yaralı atlatanlar havalimanının otobüsleriyle terminale taşındı.

Pegasus'un son 3 yılda ikinci kazası

Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi uçak 13 Ocak 2018’de Trabzon’da inişten sonra pistten çıkmış, kazada can kaybı yaşanmamıştı. 7 Ocak 2020’de yine Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan kazada da aynı firmanın aynı tip uçağı iniş sırasında pistten çıkmıştı. Kazada can kaybı yaşanmamış ancak yolcular slide olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edilmişti.

Pegasus Havayolları'ndan açıklama

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu.

Pegasus Havayolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili açıklamada bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, “İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (5 Şubat 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir” denildi.

THY, Sabiha Gökçen uçuşlarını iptal etti

Olayın ardından Türk Hava Yolları, kaza yapan uçağın kurtarma çalışmaları devam ettiği için hava trafiğine kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na tüm uçuşlarını durdurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 5 Şubat tarihli tüm uçuşların iptal edildiğini duyuran Üstün, ”Uçuş trafiğinin durdurulması nedeniyle 5 Şubat tarihli Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimiz uçuşları ile ilgili durumu web sitemiz ya da çağrı merkezimiz aracılığıyla öğrenebilirler” ifadelerini kullandı.

Kaza sonrasında yaşananlar telsiz kayıtlarında

Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, “sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti. Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, “10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna :87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti

Öte yandan kule ile ekiplerin arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin





Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."