Türkiye İstanbul'da piyanist dehşet saçtı! 'Kendisini bıçakladı' dedi

İstanbul'da piyanist dehşet saçtı! 'Kendisini bıçakladı' dedi

Türkiye

İstanbul'da piyanist dehşet saçtı! 'Kendisini bıçakladı' dedi

İstanbul Küçükçekmece'de tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayan piyanist Oktay Konak, 'Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı.' dedi. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz hayatını kaybetti.

22 Eylül 2021, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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Olay geçtiğimiz pazar günü Atatürk Mahallesi'ne bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu. Çift daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktıklarında aralarında tartışma yaşandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya başladı.

Çıkan tartışmada öfkelenen Konak, mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladı. Polis ekipleri Konak'ı gözaltına aldı.  

'KENDİSİNİ BIÇAKLADI' DEDİ

Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.  


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