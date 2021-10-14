İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.





Soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de Suriye'nin Rakka kentinde TSK mensuplarına yönelik başarısızlıkla sonuçlanan bombalı saldırı girişiminin faili olarak Suriye Milli Ordusu tarafından yakalanan örgüt mensubuyla ilişkili olduğu belirlenen Suriye uyruklu İ.C'nin (20), İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ekipler, 9 Ekim'de Bahçelievler'de düzenledikleri operasyonda İ.C'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin, örgüt tarafından eylem amaçlı Türkiye'ye gönderilen teröristlerin ulaşım faaliyetlerine destek sağladığı ve ikamet edecekleri evleri temin ettiği belirlendi. Suriye uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



