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İstanbul’da PKK operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçirildi

07 Mayıs 2019, Salı 09:20 Son Güncelleme:
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İstanbul’da PKK operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

DHA

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