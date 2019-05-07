İstanbul’da PKK operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
DHA