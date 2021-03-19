İstanbul'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Beşiktaş HDP İlçe Eş Başkanı R. B. ile Kağıthane HDP ilçe Eş Başkanları B. D. ve A.Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 15 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

4 ilçede 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda aralarında, Beşiktaş HDP Eş Başkanı R. B. ve Kağıthane HDP Eş Başkanları B. D. ve A. Y'nin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

ADANA'DA DA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen yasadışı korsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Yaklaşan Nevruz öncesi terör örgütü PKK/KCK tarafından düzenlenmesi ihtimal provokatif eylemlerin önüne geçmek ve örgüt faaliyetlerini deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte örgüt adına orsan gösterilere katıldığı ve örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 15 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde sabahın ilk ışıklarıyla şüphelilerin kaldığı 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TEM ve Özel Harekat ekipleri, direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapılarını koç başları ile kırarak içeri girdi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalar sonrası haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bazı dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA