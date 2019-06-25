Son yıllarda deniz suyunun temizlenmesi, belediyenin plajları hizmete açması, özel plaj işletmecilerinin artması ve gerek toplu ulaşımla gerekse de yeni açılan yollarla şehrin en uzak noktalarına bile erişimin kolaylaşması İstanbul’u deniz tatili açısından da cazip bir şehir haline getirdi. Bu yıl özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerindeki artan tatil fiyatlarından dolayı tatile gidemeyecek olan vatandaşlar İstanbul’un plajlarına akın etti. Özel plajların fiyatları 40 ila 80 lira arasında değişirken belediyenin plajlarında fiyatlar da öğrenciler için 12 lira iken yetişkinler için ise 25 lira. Bodrum, Çeşme gibi lokasyonlarda yer alan plajların neredeyse yarı fiyatına girilen İstanbul’daki plajlar halk tarafından çok fazla ilgi görüyor.

Plajlarda belirli hizmet bedelini ödeyip şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetlerden yararlanılabiliyor. Birçok plaja ise su dahil olmak üzere yiyecek ve içecek alınmıyor.

GÜNE GÖRE FİYAT

Karadeniz kıyısındaki Kilyos’ta yer alan Burç Beach’te yoğun dalgalar bulunuyordu.Plaja girişler hafta içi kişi başı 50 lira, hafta sonu kişi başı 80 lira. Bu fiyatlarla birlikte şezlong, şemsiye, otopark, duş gibi hizmetler sunuluyor. İçeriye yiyecek ve içeceğin alınmadığı plajda hamburger, döner, köfte ekmek fiyatları 25 lira, pizza fiyatı 20 lira iken patates kızartması da 15 liradan satışa sunuluyor. Soğuk meşrubatların 8 ila 15 lira arasında değişen fiyatlarda satıldığı plajda su ise 5 liraydı. Özel eşyalarınızı ise emanet edebileceğiniz kilitli dolaplar bulunuyor.

İSTANBULKARTLI GİRİŞ

Florya Güneş Plajı’nda giriş ücretleri yetişkin 25, öğrenci 12 lira. İçeride şezlong, şemsiye, duş gibi hizmetler de ücretsiz. İstanbulkart doldurarak giriş yapılan plajda yiyecek ve içecek alınmıyor.

İçeride tost, patates kızartması, pizza, köfte gibi içecekli menüler 10 ila 20 lira arasından satışa sunuluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan plajları ile Güneş ve Menekşe plajlarını da halkın hizmetine açmıştı. Bu plajlarda haftanın yedi günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Plajlarda duş alanı, şemsiyeler, soyunma konteynerleri de bulunuyor. Menekşe plajı ücretsiz, Caddebostan plajlarının fiyatı da yetişkinler için 25, öğrenciler için ise 12 lira. Günübirlikçiler Ağva, Riva, Şile, Şarköy, Karasu gibi yerleri de tercih ediyor.

ŞEZLONG DA VAR, MASA TENİSİ DE

Adalar da deniz keyfi için bir seçenek. Heybeliada’daki Adabeach’in giriş ücreti hafta içi 50, hafta sonu 60 lira. Bu fiyatı ödeyenler şezlong, minder, masa tenisi, voleybol, duş gibi hizmetlerden yararlanabiliyor. Büyükada’daki Yörükali Plajı’nda girişler 60 lira. Şezlong, şemsiye, duş ve adaya gidiş geliş hizmetleri de bulunuyor. Kınalıada’daki Kumluk Plajı’nda hafta içi 25, cumartesi 30, pazar da 40 lira ödeniyor. Bu ücreti ödeyen vatandaşlar şezlong, duş, hamak, şemsiye gibi hizmetlerden yararlanabiliyor.

Kumburgaz’daki Sunrise Beach’in girişi ücretsiz. Ama şezlong, şemsiye gibi hizmetler için hafta içi 10 lira, hafta sonu da 20 lira ödemek gerekiyor. (Milliyet)