İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Anadolu Yakası´ndaki Caddebostan 1- 2-3 Plajları ile Avrupa Yakası´ndaki Güneş ve Menekşe Plajları´nda 2019 yılı sezon açılışını 4 Haziran itibariyle yapacak.

Sezon boyunca İstanbullular´a hizmet verecek olan plajlar, haftanın yedi günü sabah 08:00 ila akşam 19:00 saatleri arasında hizmet verecek.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ HAD SAFHADA

İBB, tarafından İstanbulluların huzur içinde bir yaz geçirmesi için plajlarda güvenlik tedbirleri de alınıyor. Cankurtaran ekipleri İstanbul´daki toplam 47 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda gelişmiş teknolojik ekipmanlarla hizmet verecek. 2 drone, 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 amfibik kurtarma jeti, 14 atv aracı, 190 gözetleme kulesi ve 481 cankurtaran personeli sezon boyunca görevde olacak.