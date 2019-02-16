İstanbul Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer polisler ise araçlarda arama yaptı.

Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı.