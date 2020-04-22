İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı değişmedi. 350 gram Ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 liradan satılacak.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, "İstanbul'un tamamında bu fiyat tarifesi geçerli olacak. Halkımızı düşünerek fiyatta bir değişikliğe gidilmedi. Vatandaşlarımız pide kuyruklarında sosyal mesafeye dikkat etsin" dedi.

Gramaja göre pide fiyatları şöyle:

300 gr kombine tünel pide: 2,5 TL

350 gr sade pide: 3 TL

350 gr. yumurtalı susamlı pide: 3,50 TL

400 gr özel tırnaklı pide: 4,00 TL

500 gr sade pide: 4,50 TL- 1000 gr sade pide: 9,00 TL

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