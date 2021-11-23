Türkiye İstanbul'da sağanak etkili oldu! Apartmanın bahçesi çöktü

İstanbul'da sağanak etkili oldu! Apartmanın bahçesi çöktü

Türkiye

İstanbul'da sağanak etkili oldu! Apartmanın bahçesi çöktü

Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan kısım yağış nedeniyle çöktü.

23 Kasım 2021, Salı 20:22 Son Güncelleme:
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Olay, saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi Ankara Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. Daha önce foseptik çukuru olarak kullanılan toprak kısmı yoğun yağış nedeniyle çöktü. Olayın ardından korku yaşayan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan ekiplerin talebi üzerine apartmanın zeminini incelemek için Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden yetkililer çağrıldı.

Yapılan incelemelerin ardından apartmanın tahliyesine gerek olmadığına karar verildi. Çöken kısmın ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tekrar doldurulacağı öğrenildi.

"BAHÇENİN YARISI AŞAĞI ÇÖKTÜ"

Bahçenin çöktüğü sırada dışarı çıkmaya hazırlanan Mine Çakıroğlu, "Ben akşamüzeri tam bahçeden dışarı çıkıyordum. Tam adımımı atacağım zaman bahçenin yarısı aşağı çöktü. Ne olduğunu şaşırdık. Hemen koştum, komşulara haber verdim. Herkese haber verdik. Temelde bir şey yok diyorlar ama kesin bir şey de söyleyemiyorlar" dedi.

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL(DHA)

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