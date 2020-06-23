Türkiye İstanbul'da sağanak şiddetli başladı! Çatalca'da devasa hortum izleyenleri korkuttu

İstanbul'da sağanak şiddetli başladı! Çatalca'da devasa hortum izleyenleri korkuttu

Türkiye

İstanbul'da sağanak şiddetli başladı! Çatalca'da devasa hortum izleyenleri korkuttu

İstanbul'un bazı bölgelerinde başlayan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Çatalca'da meydana gelen devasa hortum kameralara yansıdı.

23 Haziran 2020, Salı 15:06 Son Güncelleme:
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Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için günlerdir uyarısını yaptığı sağanak yağış ve dolu, öğleden sonra etkili oldu. Yağış esnasında İstanbul'un Çatalca ilçesinde ise bir hortum meydana geldi.



İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmur hayatı felç etti. Mevsim normallerinin üzerinde etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı.

Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi.

Beşiktaş'ta yollar göle döndü 

Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Üsküdar'da rögarlardan sular taştı

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı.


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