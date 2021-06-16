Türkiye İstanbul'da sağanak! Uçuşlara engel...

İstanbul'da sağanak! Uçuşlara engel...

Türkiye

İstanbul'da sağanak! Uçuşlara engel...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi gereken uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

16 Haziran 2021, Çarşamba 12:03 Son Güncelleme:
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Olumsuz hava ve şiddetli yağmur, Pendik'te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş trafiğinde aksamalara yol açıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan uçaklardan bazıları, uzun süre İstanbul semalarında tur atarken, bazıları Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.

Pegasus Havayolları'nın Dalaman, İzmir, Gazipaşa, Bodrum, Telaviv, Ankara, Gaziantep, Adana, Trabzon seferlerini yapan uçakları ile AnadoluJet'in İzmir ve Ankara seferlerini gerçekleştiren uçakları, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

HAZRILIKSIZ YAKALANDILAR

Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar koşarak kaçmaya çalıştı. Çok sayıda kişi otobüs duraklarına ve Eminönü'ndeki alt geçide sığındı. Bazıları ise meydandaki satıcılardan şemsiye satın aldı. Çareyi kafasına veya vücuduna poşet geçirmekte bulanlar da vardı.

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA) 

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