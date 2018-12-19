İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu

19 Aralık 2018, Çarşamba 06:42 Son Güncelleme:
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İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti.

Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu. 

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DHA

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