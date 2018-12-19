İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti.
Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.
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DHA