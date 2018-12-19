İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da sağanak ve rüzgar etkili oluyor Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu