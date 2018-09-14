Anadolu Yakası’nda akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sürdü. Şiddetli yağış, Avrupa Yakası’nda da etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri bu binalardan su tahliyesi yaptı. Belediye görevlilerinin ihbarları değerlendirerek tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Öte yandan, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda kalan araçlar belediye çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

ARAÇLARDA MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Sabaha karşı Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesinde de yağmur suları nedeniyle yolda birçok araç mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları tek tek güvenli yere kadar çekti. Kurtarılan araçlarda vatandaşların beklediği görüldü. Ayrıca su birikintilerini gören bazı araç sürücüleri de yollarını değiştirdi.