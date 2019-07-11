Dün Meteoroloji, İBB ve AKOM'dan İstanbul'a üst üste uyarı yapmıştı. Kentte bu sabah itibarıyla serin hava ve şiddetli yağmur etkili olmaya başladı.

GÜNLERDİR UYARI YAPILIYORDU

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanak yağışın görüleceği uyarısı yapılmıştı. İstanbul'da da uyarıların ardından yağış etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde 19 derece olan sıcaklık gün içerisinde de 24-25 derece civarında seyredecek.

AKŞAM SONA ERİYOR

İstanbul'daki kuvvetli sağanak yağış akşam saat 18:00'den sonra etkisini yitirmeye başlayacak. Yarından itibaren kara bulutlar dağılacak ve sıcaklıklarda 4 derecelik bir yükseliş başlayacak. (Posta)

İşte İstanbul'daki 5 günlük hava tahmini: