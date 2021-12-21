Türkiye İstanbul'da sahte alkol denetimi

İstanbul'da sahte alkol denetimi

Türkiye

İstanbul'da sahte alkol denetimi

İstanbul Fatih'te yılbaşı öncesinde eğlence mekanlarında sahte alkol denetimi yapıldı.

21 Aralık 2021, Salı 23:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zabıta ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Fatih'te sahte alkol denetimleri gerçekleştirdi.


Ekipler, alkol satışının yapıldığı eğlence mekanlarında incelemeler yaptı. İş yerinin belgeleri ile alkol faturaları incelenirken, şişelerin üzerindeki barkotlar kontrol edildi. Ekipler, sahte alkol satışına karşı işletme sahiplerini uyardı.

Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL (DHA)

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