Türkiye İstanbul’da sahte alkol deposuna baskın

İstanbul’da sahte alkol deposuna baskın

Türkiye

İstanbul’da sahte alkol deposuna baskın

İstanbul’da sahte alkol üretilen ve dağıtımı yapıldığı depolardan birine baskın yapan polis ekipleri, dağıtıma hazır 1 buçuk tonluk metil alkol ele geçirdi, 2 kişi de gözaltına alındı.

17 Aralık 2021, Cuma 20:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’da ölümlere neden olan sahte alkolün üretim ve dağıtımına ilişkin çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucu Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde sahte alkol üretiminin ve dağıtımının yapıldığı en önemli depoya ekiplerce baskın düzenlendi. İstanbul’daki sahte alkolün başında olan Durmuş K. isimli şahsın beraberinde çalışan Demo D. ve Mehmet A., 1 buçuk tonluk metil alkolün dağıtımına çıkmak üzereyken yakalandı. Baskın haberini aldığı iddia edilen Durmuş K. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Aday
Rauf Tamer
Murat Çelik
Gündemimiz
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Arnavutluk’ta taşlanmıştık?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Kazakistan geleceğe daha umutla bakıyor
Banu Şen
Şirin Sever
Ne kaybettiğimizin farkında mıyız?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Dünyanın en güzel parkı olmaya aday
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Erkut Can
Yetkili ve etkili amcaların hayalleri
Erkut Can
Murat Gülderen
Evde yapabileceğiniz bilgisayar tamirleri
Murat Gülderen
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tekirdağ’da 360 litre sahte içki ele geçirildi