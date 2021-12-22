Türkiye İstanbul'da sahte içki denetimi

İstanbul'da sahte içki denetimi

Türkiye

İstanbul'da sahte içki denetimi

İstanbul Fatih'te yılbaşı öncesi tekel bayilerine yönelik olarak sahte içki denetimi gerçekleştirildi.

22 Aralık 2021, Çarşamba 19:24 Son Güncelleme:
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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tekel bayilerine yönelik olarak sahte içki denetimleri yaptı. Denetimlerde, tütün mamulü perakende satış belgesi, alkollü içki perakende satış belgeleri incelenirken satıştaki içkilerin bandrolleri olup olmadığı kontrol edildi.

"UCUZ AMA SONU NEREYE GİDECEK BİLMİYORLAR"

Tekel bayii sahibi Mehmet Yılmaz "Ne söyleyeyim insan sağlığı ile oynuyorlar. Yanlış yapıyorlar sonuçta insanın canı bu. Bana da gelip 'yabancı içki var mı, ucuz içki var mı' diyorlar. Ucuz ama sonu nereye gidecek bilmiyorlar" diye konuştu.

"SAHTE İÇKİ SATMAK VATAN HAİNLİĞİDİR"

Tekel bayii sahibi Kadir Aygün "Sahte içkiyi soran oluyor açıkçası biz de yok. Biz insanlara bunu tavsiye etmiyoruz. Sahte içki satmak vatan hainliğidir, başka bir şey değil. Daha fazla para kazanmak için insanları zehirlemek hoş bir şey değil. Bana da soruyorlar, şişesi aynı olsun içindeki kaçak olsun diyen de var" dedi.

Yalın Onat ERGÖR - Hami YEŞİLYURT/İSTANBUL(DHA)

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