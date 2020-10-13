İstanbul'da çeşitli ilçelerde sahte içki zehirlenmesiyle hastanelere kaldırılan 7 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiyle ölümlerle ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Sahte içkiden ölenlerden biri de 46 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'ydu. Şahinoğlu, dün Kartal'da yaşamını yitirmişti. Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

İzmir'de sahte alkol can alıyor

İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor. 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle İzmir'de ölü sayısı 18'e yükseldi.

Kentin birçok ilçesinde sahte içki kullandıkları öne sürülen çok sayıda kişi, mide bulantısı ve görme kaybı gibi şikayetleri görülünce hastaneye kaldırıldı.

Urla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Orhan Korkmaz (72), İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Suat Yeşilyurt (48) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi süren Ahmet Karayiğit (58), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 18'e çıktı.



