İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Temmuz’da Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih’te eğlence mekanlarına baskın düzenledi.

Baskında ekipler, 880 adet sahte ve kaçak içki, 1 ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklanırken 6 kişiye ise adli kontrol uygunlandı. 2 kişi ise serbest bırakıldı.

DHA