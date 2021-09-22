Türkiye İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında koronavirüs ilaçları da var

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında koronavirüs ilaçları da var

Türkiye

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında koronavirüs ilaçları da var

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 950'si koronavirüs tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ve destek ürünü ele geçirildi. CNN TÜRK muhabiri Tugay Saday, sahte ilaç operasyonunun detaylarını aktardı. İlaçların piyasa değerinin yaklaşık 7.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 11:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün, yasa dışı olarak ürettiği ilaç ve destek ürünlerini satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Ümraniye'de 3 adres ve 1 araçta yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 950'si Kovid-19 tedavisinde kullanılan 445 bin 195 ilaç ile destek ürünü ele geçirildi.

Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sahtekarlar artık her yolu deniyorlar. Salgınla mücadele sürerken bu sahtekarlar da boş durmadılar. Kiraladıkları lüks rezidanslarda sahte ilaçlar imal ettiler. Şüphelilerin kullandığı adresler bir ecza deposu gibiydi. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar var, sıvı ilaçlar da var. Bu sahtekarlar sadece Koronavirüs ilaçları değil, yağ yakma, kilo alma ilaçlarını da üretip spor salonlarına satıyorlardı. Yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Burada yaklaşık 500 bine yakın sahte ilaç var. İlaçların piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL...

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