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İstanbul’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

21 Aralık 2018, Cuma 07:03 Son Güncelleme:
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İstanbul’da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polislere, Özel Harekat ekipleri de destek verdi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, ekipler adreslerde uzun süre arama yaptı. Baskın yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Yunusemre Mahallesi 1386.Sokak’ta bulunan bir ev oldu. Adrese giren ekipler evde detaylı bir arama çalışması yaptı.

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