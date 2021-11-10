Türkiye İstanbul'da samuray kılıçlı vahşet! Yeni gelişme..

İstanbul'da samuray kılıçlı vahşet! Yeni gelişme..

Türkiye

İstanbul'da samuray kılıçlı vahşet! Yeni gelişme..

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Can Göktuğ Boz (27) çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.

Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A EĞİTİM İÇİN GELDİ

Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Olayı göre bir site sakini "Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler" diye konuştu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

EVİNDE ESRARENGİZ NOTLAR ÇIKTI

Evinin dağınık olduğu, bütün duvarlara yazılar yazılmış... Katil zanlısı evinin duvarlarına ne yazmış? "Tuzak kur" demiş, "2023 savaş" demiş, Haziran, Nisan, Mayıs aylarına dikkat çekmiş. O aylarda bir eylem planlıyor muhtemelen. Ve "Spor yap" demiş. "Karnına bıçak sapla" demiş.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL (DHA)

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