Türkiye İstanbul'da sanayi bölgesinde yangın! Patlama sesleri duyuldu

İstanbul'da sanayi bölgesinde yangın! Patlama sesleri duyuldu

Türkiye

İstanbul'da sanayi bölgesinde yangın! Patlama sesleri duyuldu

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken peş peşe iki patlama sesi geldi.

31 Ağustos 2021, Salı 21:40 Son Güncelleme:
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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da olduğu yangın için havadan müdahale için destek istendi.

Ayrıntılar geliyor...


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