Son dakika haberine göre, İstanbul Kağıthane'de ikamet eden 44 yaşındaki E.Y., 2001'de bir kadına cinsel saldırıda bulundu. 11 yıl hapis yattı. Cezaevinden, 2012'de Denetimli Serbestlik Yasası ile salıverildi. Temmuz 2012'de hırsızlık için evlere girmeye başladı. Korkunç olay E.Y'nin, H.G. ve T.G. adlı iki kız kardeşin evine girmesiyle başladı.

İddiaya göre E.Y. uyumakta olan kardeşlerin kıyafetlerini makasla kesti. İç çamaşırlarını keserek kızların özel bölgelerini izlemeye başladı. 22 yaşındaki T. uyandı ve koltukta E.Y.'yi görünce çığlık attı. Zanlı pencereden atlayıp kaçtı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, iki gün sonra bu kez 14 yaşındaki R.A. ile ablaları L.A. ve G.A.'nın uyuduğu odaya girdi. Aynı sapıklığı bu kez küçük R.A.'ya yaptı. Pijamasını ve iç çamaşırını kestiği kızın uyanması üzerine kızı korkutarak, "Sus annene söyleme" diyen sapık, kızın çığlık atması üzerine pencereden atlayıp izini kaybettirdi.

EVLERE DADANDI: YAKAYI ELE VERDİ

Aynı suçlardan 19 farklı sabıka kaydı bulunan E.Y.'nin birden fazla eve girip benzer şekilde genç kadınların iç çamaşırlarını kestiği ortaya çıktı. Kapı ve penceredeki parmak izinden yakayı ele veren E.Y.'ye, "Cinsel saldırı, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından dava açıldı. H.G. ve T.G.'nin mağdur olduğu davada Asliye Ceza Mahkemesi, iç çamaşırlara zarar verdiği için 8 ay hapis verdi. İki kardeş cinsel saldırı suçundan verilen beraat kararına itiraz etti. Kararı bozan Yargıtay, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.







