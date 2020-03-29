Türkiye İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler

İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler

Türkiye

İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntü! Yol kapatıp halay çektiler

İstanbul Avcılar'da yaklaşık 15 kişilik grup, corona virüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca oynadı.

29 Mart 2020, Pazar 19:09 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınını önlemek için yayınlanan genelgeyle düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih etti. Avcılar Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıymaya devam etti. Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı. Yaklaşık 15 kişilik grup, corona virüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti.

Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı.

Şahin BOZKURT İSTANBUL (DHA)

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