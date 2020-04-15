Türkiye İstanbul'da, satışı izinsiz yapılan binlerce test kiti ele geçirildi

İstanbul'da, satışı izinsiz yapılan binlerce test kiti ele geçirildi

Türkiye

İstanbul'da, satışı izinsiz yapılan binlerce test kiti ele geçirildi

İstanbul Şişli'de bir tekstil atölyesine operasyon gerçekleştirildi. Satışı izinsiz ve yetkisiz olarak yapılan 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirildi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak corona virüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan operasyonda 5 bin 575 corona virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Corona virüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, "İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar.

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