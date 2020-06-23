Türkiye İstanbul'da sel can aldı

İstanbul'da sel can aldı

Türkiye

İstanbul'da sel can aldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta meydana gelen sel felaketinde 39 yaşlarında bir Suriyeli vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 Haziran 2020, Salı 18:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları:

İstanbul'da çok nadir gerçekleşen 2 sel olayı gerçekleşti. Bodrum katta yaşan vatandaşlarımızın evlerini su bastı. Maalesef 30- 32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti. AFAD olarak buralarda ve diğer yerlerde zarar gören vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu sağanak yağışlardan sıkıntı yaşayan herkese geçmiş olsun. 

Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.


İlgili Haberler
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadın son anda kurtarıldı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Baroların meselesi bir savunma meselesidir
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Akdeniz çok ısındı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TÜBİTAK 2 personel alacak