Türkiye İstanbul'da semt pazarlarına HES kodu kuralı

İstanbul'da semt pazarlarına HES kodu kuralı

Türkiye

İstanbul'da semt pazarlarına HES kodu kuralı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulaması başladığını açıkladı.

11 Kasım 2020, Çarşamba 11:52 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da semt pazarlarında esnaf için HES kodu uygulamasının ve sabahtan öğlene kadar indirimin başladığını bildirdi.

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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da semt pazarlarında esnafımız için HES kodu uygulaması ve 'sabahtan öğlene kadar indirim' başladı. İlk uygulayan ilçelerimizden Esenler'de, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Pazarcılar Odası Başkan Vekili M. Emin Tanış ile Adem Baştürk Kapalı Pazaryeri'ni ziyaret ettik" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, Vali Yerlikaya ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun pazar yerindeki incelemesi ve burada yaptıkları açıklamaların yer aldığı bir görüntü de yer aldı.




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