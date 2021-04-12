Türkiye İstanbul'da sevindiren haber! Yüzde 80'i geçti

İstanbul'da sevindiren haber! Yüzde 80'i geçti

Türkiye

İstanbul'da sevindiren haber! Yüzde 80'i geçti

İstanbul barajlarından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde yüzde 80,14'e yükseldi.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:40 Son Güncelleme:
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Yağışlı sistemlerle birlikte İstanbul'un barajlarında son bir hafta içinde hızla yükseldi. Yaklaşık 4 ay önce doluluk seviyesi yüzde 20'nin altına inen İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı bugün yüzde 80,14 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 19.16'DAN 80,14'E YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Etkili olan yağışlı sistemlerin ardından barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80,14'e ulaştı. İSKİ verilerine göre geçen yıl en yüksek doluluk oranı 2020 yılının Nisan ayında yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

Ali AKSOYER / DHA

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